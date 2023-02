ETTEVAATUST ⟩ Üllatav haigus, millele võib kõhulahtisus viidata

Suguhaigused ei levi vaid vagiina või suu (herpes) kaudu, vaid jah, ka päraku teel. Suur osa inimestest ei usu, et nad üldse võiksid suguhaigustesse jääda, saati siis veel pärakut pidi. Allpool on ülevaade, kuidas tõbe ära tunda, ja nõuanded, et end kaitsta.