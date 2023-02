5-aastasel tüdrukul diagnoositi rinnavähk

Maura on nüüd 7-aastane ja ohtliku haigusega elanud kaks aastat. Tema ema Patricia Munoz, kes tütre kehalt kõva moodustise avastas, viis lapse kiiremas korras uuringutele, emasüda aimas halba. Uuringutest selgus, et tegemist on pahaloomulise kasvajaga. «Arstid ütlesid kohe, et see muhk on ebanormaalne. Ja kui me ei sekku, siis see kasvab.»