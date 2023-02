EESKUJULIK ⟩ Paris Hiltonil on geniaalne nipp soovimatute fotode vastu, mis ühtlasi võib päästa elu

Nimetatud foto on küll mitu aastat vana, kuid Hiltonit on nimetatud salliga nähtud korduvalt. Ärilehes Insider avaldatud artikkel teatas 2016. aastal, et sall on valmistatud valgust peegeldavast materjalist. Salli disainis Saif Siddiqui, kes juhib kaubamärki ISHU, ning see on tõepoolest mõeldud kandja privaatsuse tagamiseks.