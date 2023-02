KÜLMAVERELINE VARGUS ⟩ Eesti juveelipoest rööviti hindamatu väärtusega sõrmus

Kateryna Pishon loodab, et kuna vargad tegutsesid ilmselgelt väga vilunult, on nende sõrmejäljed ehk varasemate kuritegude tõttu leitavad. Ometi ei anna süda rahu: «Ma kardan, et meie ainulaadne sõrmus võib olla juba Eesti riigipiiridest välja jõudnud.»

Pishon rõhutab – seda sõrmust on kogu maailmas ainult üks. Kokkusattumus ega sarnasus pole võimalik. Kui keegi näeb sarnast sõrmust, kannab kusagil või pakub müügiks, peab ta olema varastega kokku puutunud. «Esimene ehe, mille me brändina üldse lõime,» räägib Hyrvi brändi looja katkeval häälel. Kaotus on tõesti rabav.

Väärt tuhandeid

Kateryna Pishoni sõnul on selle sõrmuse emotsionaalne väärtus loojatele hindamatu. «Sõrmus on hinnaline ka kasutatud materjalide ja disaini poolest,» kirjeldab ta. «Kuid müügis see kunagi pole olnudki. See maksab tuhandeid eurosid, aga me pole kunagi olnud nõus seda sõrmust müüa. Jah, seda on palju küsitud ja soovitud, aga me alati loobusime. See on meie märgi talisman.»

Rööviti unikaalne madudega sõrmus, mida on kogu maailmas vaid üks. Foto: Hyrv