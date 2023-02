KAS NÕUSTUD? ⟩ Just sellel kuul sündinud lapsed on klassi halvimad õpilased

Hiljutised Atom Learningi kogutud andmed näitavad, et novembris sündinud lapsed paistavad põhikoolis kõige tõenäolisemalt akadeemiliselt silma, samas kui juulikuus sündinud lapsed jäävad maha. Analüüsiti 5000 kuuenda klassi õpilase testitulemusi, et selgitada välja seos lapse sünnikuu ja akadeemilise edukuse vahel, ning tulemused näitavad, et novembrilapsed on esikohal.