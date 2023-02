Implantaadi lõhkemise tõttu ühe rinnaga jäänud naisel on oma büstiga põnev plaan

Hiiglasliku partiiga harjunud suunamudija aga avaldas oma plaani - lasta lõigata oma rindu nii, et mõlemad oleksid jälle ühesugused, kuid praegusega võrreldes poole väiksemad. Kanada staar kinnitas oma fännidele, et ta pole vaimuhaige vaid adrenaliinisõltlane. «Keha muutmine on minu hobi. Saan sellest hea energialaksu, mida peaksid kõik ekstreemspordi harrastajad hästi mõistma.» Mary alustas oma keha muutmisega juba 18-aastaselt.