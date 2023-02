VAATA PILTI ⟩ Selline näeks välja Michael Jackson, kui ta veel elaks

Michael Jacksoni isiksust saab käsitleda erinevalt – maailm on pärast tema surma saanud teada liiga palju skandaalseid lugusid. Tema mõju muusikale on aga võimatu eitada. Just Jackson andis viimastel aastakümnetel popkultuurile tooni – ja oli üks peamisi inspiratsiooniallikaid sadadele lauljatele.

Jackson suri 25. juunil 2009. Muusik suri nii ootamatult, et mõned fännid on endiselt veendunud, et Michael on elus: arvatakse, et ta peidab end mõnel kaugel erasaarel.