HEA TEADA ⟩ See soodne ripsmetušš on Meghan Markle'i lemmik

«Tegelikult Meghan tutvustaski mulle Maybelline Lash Sensational Luscious ripsmetušši,» rääkis ta väljaandele Hello!. «Tänu temale on see nüüd kogu aeg mul komplektis olemas! See ripsmetušš tõepoolest aitab ripsmeid rõhutada ja kogu välimust lihvida. See on suurepärane volüümi ja pikkust andev ripsmetušš, mille koostis on üliniisutav. Mulle meeldib, kuidas see ripsmetele jääb ja et see on kättesaadav iga eelarve juures.»