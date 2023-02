Norra professori häiriv idee: ajusurmas naisi saaks kasutada surrogaatemadena

Oslo ülikooli filosoofiadotsent doktor Anna Smajdor tunnistas ka ise, et tema mõte võib olla häiriv. Kuid ta väitis, et see võib olla elujõuline valik naistele, kes eelistavad mitte kanda last, samuti aitaks see paare, kes ei saa lapsi, näiteks viljatud või geipaarid. «Naised väldiksid raseduse terviseriske, nagu kõrge vererõhk, emotsionaalsed traumad ning see lahendab surrogaatide puudumise probleemi,» väitis ta.