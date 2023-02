Harry esimene voodipartner paljastas oma isiku: see kestis paar minutit

Muuhulgas selgus, et "vanem naine", kellena ta oma esimest voodipartnerit kirjeldas, ei olnudki keskealine daam vaid kõigest kolm aastat vanem koolikaaslane.

Täna 40-aastane Sasha Walpole rääkis pühapäeval ajalehele The Sun, et tema ongi see raamatus mainitud vanem naine, kes prints Harry esimeseks seksipartneriks oli ajal, kui kuningakoja turvameeskond neid sinise Ford Fiestaga taga otsis. Isa Charles oli mures, sest temani levisid kuulujutud, kuidas Harry tarvitab koolis narkootikume.