IMELISED KLÕPSUD ⟩ Maicel Uibo ja Shaunae Miller-Uibo jagavad suurt rõõmu-uudist

2017. aastal abiellunud Bahamalt pärit Shaunae ja Maicel kohtusid Georgia ülikoolis, kus mõlemad õppisid. Maicel kirjeldab nende tutvumist kui mitte väga romantilist: «See juhtus spordiarsti ukse taga. Ütlesin talle midagi sellist, et tere, sina oled see naine, kelle 400 meetri rekord on minu omast kiirem.» Shaunae omakorda mäletab oma esmast segadust: «Ma olen sinust kiirem? Mees, kuidas sa üldse siis koondisesse said?» Naine tunnistas naerdes, et tal läks veidi aega aru saamiseks, et mees pole jooksja vaid kümnevõistleja.