NALI SAI TÕEKS? ⟩ Naine väidab, et tema laps sündis emakasisene spiraal peos

Violet abiellus oma abikaasa John Francisega 19-aastaselt ja kuigi nad ei plaaninud last saada, selgus peagi, et sümptomid, mida naine ei osanud ühegi tervisehädaga seostada, polnudki muud, kui rasedus. Pärast positiivset rasedustesti ei suutnud ta oma silmi uskuda vaid tegi veel kuus testi. «Ma olin nii noor ja ei soovinud veel perelisa, pealegi oli mul ju hormoonspiraal, et mitte rasestuda,» kirjeldas Violet oma kahetisi tundeid. «Pealegi peetakse spiraali üheks tõhusamaks rasestumisvastaseks vahendiks.»