SEDA POLE SA VEEL NÄINUD! ⟩ Pöörane padjapidu otse südalinnas

Jääkmaterjalidest fantaasia

Tasuta julgust

Kasu vaatajale on loominguline virgutus – näha, mida teevad noored, kes pole proovinudki end ühtegi varem tuntud-nähtud kasti mahutada, ning see aitab ka ise maailma värske pilguga näha. Rõival ei pea olema tuttav vorm – sellel võib olla mis vorm tahes! Moemaailmas on just vorm see, millega kõige vähem katsetada juletakse, kuid see on suur viga. Miski muu ei mõju nii efektselt, pilkupüüdvalt ja vabastavalt kui vormimäng. Värske doos stilistilist julgust ongi teine väärtuslik asi, mille külaline sellelt näituselt kaasa saab.