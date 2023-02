PANE TÄHELE ⟩ Kui kallim ei räägi sulle oma tunnetest ja mõtetest, siis...

Willems ja teised juhivad oma 2020. aasta uurimuses tähelepanu sellele, et kui eneseavamise suurenemine parandab suhte kvaliteeti, siis eneseavamise vähenemine või negatiivsemaks muutumine on märk rahulolematusest suhtega ning võib viia ka lahkuminekuni. Lisaks mainivad autorid, et kui inimesed avastavad, et nende partner väldib või varjab teatud teemat, hakkavad nad kahtlema, kas suhtes on ikka piisavalt usaldust ja lähedust.

Näiteks kui märkad, et elukaaslane ei räägi sulle oma mõtetest ja tunnetest ning oled üha rohkem sunnitud tema käitumise mõistmiseks ridade vahelt lugema, võib see viidata sellele, et suhtes on probleeme.

Kuulaja vastutusrikas roll

See, mis moel teise mõtete ja tunnete avaldamisele reageeritakse, on suhte algatamise või säilitamise juures tegelikult sama oluline või isegi olulisem kui eneseavamine.

On leitud, et potentsiaalse partneri valikul pööratakse lisaks tema eneseavaldamise määrale ja viisile suurt tähelepanu ka sellele, kas ja kuidas inimene, kellele oma mõtteid ja tundeid avalikustatakse, kuulab ja mõistab — või vähemalt proovib mõista — talle avaldatud personaalset infot.