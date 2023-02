Mees: mu naine hakkas pärast koroonat täiesti sõgedalt käituma

Ühel päeval võeti ühistust nendega ühendust, selgitades, et neil on vaja juurdepääsu korterile, et uued aknad paigaldada. Tegemist oli varem kokkulepitud tööga.

Mehe sõnul on tema naisest saanud keegi, keda ta enam ei tunne, sest agressiivne käitumine on jätkunud ka pärast tervenemist. «Mul pole õrna aimugi, mida teha. Tema ärevus on tõusnud äärmuslikule tasemele,» kurvastab mees. Hetkel puudub info, mis on saanud naise vaimsest seisundist.