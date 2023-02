Channing Tatum: ma ei tea veel, kas avaldada tütrele oma saladus minevikust

Tatum avaldas hiljutises intervjuus, et kuigi ta pole tütrega oma minevikust veel rääkinud, plaanib ta seda tulevikus teha. «Kui ta on piisavalt vana, et neid filme vaadata, siis peame selle vestluse,» ütles ta. «Ma kavatsen talle rääkida, et ma ei teinud seda vaid filmides, vaid olin ka päriselt strippar. Ma ei hakka talle valetama.»

Näitleja avaldas juba ammu, et ta on endine strippar, mida näitavad ka tema oskused «Super-Mike’i» filmides. Enamik filmist põhineb tema isiklikul kogemusel.

Tatum, kes on praegu suhtes Lenny Kravitzi tütre Zoëga, rääkis hiljuti avameelselt, kuidas on eksabikaasaga koos last kasvatada pärast nende lahkuminekut 2019. aasta lõpus. Tema sõnul oli nende lahkuminek esialgu tohutult hirmutav, kuid lõpuks oli see täpselt, mida ta vajas. «Ma lihtsalt loobusin kõigest ja keskendusin tütrele. See oli tõesti parim võimalik asi, mida ma sain teha. Meist on saanud nüüd parimad sõbrad.»