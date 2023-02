PROOVI JÄRELE ⟩ Üllatav nipp, kuidas vaseliin voodis enda kasuks tööle panna

Selle asemel, et niisutada, moodustab see huultele kile, mis paneb niiskuse kinni. Vaseliin võib tunduda hooldavat huuli, kuid tegelikult libiseb toode lihtsalt nahapinnal edasi-tagasi. Kui huuled on pragunenud ja nahk üleüldiselt kuiv, ei ole vaseliin sobiv valik.

Teisisõnu, kui kasutad niisutavat ja hooldavat toodet enne ja määrid vaseliini peale, seob see esimese toote koostisosad tihedalt nahka. Viimastel aastatel on ilumaailmas hakatud vaseliini kasutama sageli nii, et pannakse see ööseks paksu kihina teiste nahahooldusvahendite peale, kirjutab menaiset.