KIRE LÕHN ⟩ Need erootilised noodid parfüümides ajavad mehed hulluks

Kõik teavad, et mees armastab silmadega, kuid see ei tähenda, et potentsiaalset partnerit valides eiraks ta teisi meeli. Kõlab kummaliselt, ent meeste nina otsustab alati kaasa. Eriti siis, kui ta paneb enda jaoks paika, keda ta sümpaatseks peab, keda armastab ja kellega armatseda sooviks.