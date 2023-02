VIDEO ⟩ Vene naised mures: meie mehed on rindel täid ja sügelised saanud

Vähe sellest, et sõdurid saadeti rindele ilma igasuguse väljaõppeta, on ka nende elamistingimused kohutavad, vahendab All Daily.

Naiste sõnul käivad rindele saadetud mehed ringi räbaldunud vormirõivastes, neil puudub juurdepääs arstiabile ja isegi pesemisvõimalusele. Olukord on läinud niivõrd täbaraks, et paljudel meestel on täid ja sügelised.

Naised on enda sõnul korduvalt pöördunud kuberner Oleg Kožemjako ja Primorski krai juhtkonna poole, kuid nende kaebused haihtuvad justkui õhku. Naised kaebavad, et kõik nende varasemad pöördumised on kas blokeeritud või kustutatud. Seetõttu otsustasid nad saata videosõnumi otse Venemaa president Vladimir Putinile.

Primorski krai kuberner Oleg Kožemjako andis teada, et täide kohta esitatavate kaebustega juba tegeletakse, kuid see, et naiste kaebuseid ignoreeritakse, ei vasta mehe sõnul tõele.