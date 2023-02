ÜLLATAV ⟩ Kurguvalu aitab leevendada see pehme maius

Kurguvalu on üks tüütumaid gripi sümptomeid. Paljud inimesed püüavad seda leevendada kurgupastillidega või sooja teega. Siiski on üks üllatav maiuspala, mis aitab kurguvalu vastu ja võib aidata isegi paremini kui pastill.

Järgmine kord, kui sul on kurguvalu, proovi süüa vahukomme. See nõuanne võib tunduda tõeliselt jabur, kuid suure želatiinisisalduse tõttu on vahukommidel kurguvalu leevendav toime. See rahustab ärritunud kurku ja võib aidata ka kuiva köha korral.