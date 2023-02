VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Kate Middleton kohtub nunnu koerakesega!

Kate’il on praegu käsil kampaania «Shaping Us», mille eesmärk on tõsta teadlikkust lapsepõlve arengu tähtsusest. Selle raames külastas ta Leedsis Kirkgate'i turgu, kui talle jäi silma kannatlikult kärus istuv kutsa. Videos Kate peatub ja küsib: «Kes see on?»