SÕBRAPÄEVA TÄHISTAD? ⟩ Väga ootamatu märk, et su suhe on lörris

Austraalia pereterapeut väidab, et peaaegu kõik tuhanded paarid, kes oma abieluprobleemide tõttu tema poole on pöördunud, jätavad ühe olulise võimaluse kasutamata. Mis näitab omakorda seda, et suhte pooled ei hooli enam romantikast ning omavahelisest meelast ajaviitmisest.

Tuhandete paaride ühine joon on see, et nad keegi ei tähistanud Valentinipäeva, mis on tuntud kui armastajate päev. Kuigi see püha on viimastel aastatel meeletuks osturalliks muutunud ja võtnud kommertsliku meki juurde, on see õnnelikele armunutele lisapõhjus tähistada oma kuumi sädelevaid tundeid. Olmeprobleemid sellesse päeva ei mahu, partnerid saavad keskenduda oma suhtele, teineteisele ja unustada igapäevased argiprobleemid.