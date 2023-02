VAATA ⟩ Victoria Beckhami brändi uus reklaamnägu on armastatud Eesti supermodell

44-aastane supermodell Carmen Kass on pikki aastaid avalikkuse eest peidus olnud, aga nüüd on ta teinud võimsa tagasituleku ja näitab oma klassikalist ilu täies hiilguses.

Staardisainer postitas oma sotsiaalmeediasse pildi, mil Carmen Kass poseerib pitspesus. Kassi seljas olev pitspesu on pärit Beckhami uuest kollektsioonist, mis läheb veebruarikuise Tšehhi ja Slovakkia Vogue'i ühisnumbrisse. Lisaks on Kass antud numbri esikaanel.

Beckham lisab oma postituses, et Kass on tema muusa ning pildi on teinud legendaarne moefotograaf Claire Rothstein.