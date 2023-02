FOTOD ⟩ Leekivpunaste juustega naine saab rikastelt meestelt isesorti pakkumisi

20ndates eluaastates Jasmine Larsen teeb oma leekivpunaste juustega muljetavaldavat karjääri, müües juukseaksessuaare. Naine ei osanud aga arvatagi, et tema juuksed nii palju tähelepanu tõmbavad.

Päriselu-Rapuntsel paljastas, et mingil põhjusel on mehed valmis talle maksma, et ta oma imekaunid juuksed maha lõikaks, vahendab Daily Star.