Zarion Robinson oli 27. jaanuaril kella 23.30 paiku oma ema Pontiac G6 tagaistmel turvahällis, kui emale meenus, et on midagi maha unustanud. Ta jättis Zarioni autosse ja jooksis korraks majja, jättes autouksed lukustamata. Just sellel väikesel hetkel haaras võhivõõras naine võimalusest auto ärandada ja sõitis koos lapsega minema. Vaid mõni minut ja loetud kilomeetrid Robinsonide kodust põrkas ta Dodge Caravani mahtuniversaaliga kokku.