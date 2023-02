AVAMEELNE INTERVJUU ⟩ Seksitöötaja Tatjana: olen harjunud palka saama alkoholi joomise ja niisama hängimise eest

Hiljuti raputas avalikkust uudis, et Eestis tegutseb ööpäev läbi seksikat sisu pakkuv veebikaamerastuudio Warehouse-x.io. Millised naised on seal nõus töötama ja miks? Limoni portaalil avanes võimalus suhelda veebikaamera ees tegutseva modelli Tatjanaga. Kuidas selline töö tegelikult käib? Kas ta on oma sissetulekuga rahul? Tatjana vastused on ehmatavalt ausad.