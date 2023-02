HIND EESTIS 10 EUROT ⟩ Rihanna, Julia Roberts ja Victoria Beckham jumaldavad kõik üht soodsat näokreemi

Iluportaal Birdye paljastas ootamatu seose nende kolme särava kaunitari vahel. Selleks on üks taskukohane kreem, mis on superstaaride lemmiktoodete sekka justkui betoneeritud. Ja mis eriti tore - seda võlumääret saab osta ka Eestist ning selle hind on mõnusalt soodne.

Tegemist on looduskosmeetikabrändi Weleda ikoonilise Skin Food kreemiga, mis on tootmises juba 91 aastat, siiani täiesti muutumatu retsepti järgi. Sarja kuuluvad ka huulepalsam, kehakreem ja veel mõned tooted, kuid legendaarne näokreem on neist kahtlemata vanim ja kuulsaim, mille saab soetada veebipoodidest hinnaga 10 eurot. 1926. aastal turule tulnud kreem on Weleda läbi aegade enimmüüdud toode.