Oma keha tundmatuseni moondanud mees kurdab, et teda kardetakse

33-aastane prantslane Anthony Loffredo kattis kogu oma keha tätoveeringutega, lõikas ära kõrvad, sõrmed, ninasõõrmed ja ülahuule ning plaanib nüüd ühe jala amputatsiooni. Kuigi ta ise nimetab ennast täiesti tavaliseks meheks, on tema üks probleemidest see, et muuhulgas on paljude restoranide uksed tema ees sulgunud. Mirrorile antud usutluses ütles ta, et on inimeste pilkudega harjunud. Kuid nüüd tunneb ta, et diskrimineerimine on võimust võtmast ning tema välimus on takistanud mõne töökoha saamist.