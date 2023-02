Transmaskuliinne inimene jäi üheöösuhtest rasedaks ja kasvatab üksi last

2020. aasta aprillis sai Wakefield teada, et ta on rase ning aasta lõpus sündis Wilder. Lapse sugu pole Wakefield määratlenud, sest tema sõnul peab see olema lapse enda teekond.

«Olen kogu elu teadnud, et soovin lapsi, ja teadsin juba enne üleminekut, et tahan vähemalt ühte last kanda,» avaldas ta. «Kui inimesed on üleminekul, siis nad sageli külmutavad oma munarakud. Ma mõtlesin ka sellele, kuidas ma oma last imetan, kui mulle on topeltmastektoomia tehtud. Mul tuli teha need väikesed otsused ja ma ei kahetse neid mitte üks teps,» ütles ta. «Ma ei usu, et ma oleksin siin koos Wilderiga, kui ma ei oleks toona enda eest hoolt kandnud ja oma identiteeti austanud.»