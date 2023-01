PANE TÄHELE ⟩ Märgid, et rinnahoidja üritab sulle midagi öelda

Kui rinnahoidjapaelad muudkui libisevad õlgadelt maha, on midagi halvasti. Kui paelad ei püsi, annab rinnahoidja sulle niimoodi märku, et peaksid nende suuruse ümber hindama. Rinnahoidja on keeruline pesutükk ja paelte pideval kukkumisel võivad olla eri põhjused. Võib-olla on lihtsalt paelad liiga lõdvad, aga ehk hoopis korvid liiga väikesed või seljal olev kinnitus valesti.

Kui rinnahoidjakorvide servad tugevalt paistavad, näitab see, et need on liiga suured. Rinnad on korvide põhjas ja pealt on need tühjad, kirjutab thelist.