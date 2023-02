KUNAGI POLE LIIGA HILJA ⟩ 70-aastane naine tegi läbi totaalse muutuse

View this post on Instagram

76-aastane Joan MacDonald kaalus kuus aastat tagasi peaaegu 90 kilo, tal oli kõrge vererõhk ja kolesterool, unetus, refluks, põlvedes artriit ja paistes pahkluud. Ta oli leppinud sellega, et on vanaks jäänud ja satub hooldekodusse nagu ta ema. Joan ei osanud arvatagi, et peagi saab temast fitnessifanaatik, kellel on Instagramis 1,7 miljonit jälgijat.