USKUMATU LUGU ⟩ Vene passiga naine sai kutse Eesti sõjaväkke

Kaitseressursside ameti vastus:

«Valele isikule võib SMS minna juhul, kui mingil põhjusel on meie kasutuses olev kontaktnumber vale. Antud juhul on see number ühe meie poolt arstlikku komisjoni kutsutud inimese kontaktnumbriks, mis on pärit riigiportaali eesti.ee kontaktandmetest. Inimene, keda soovisime arstlikku komisjoni kutsuda, on suure tõenäosusega oma numbrit hiljuti vahetanud või riigiportaali mingil põhjusel vale numbri märkinud.

Tegemist on meeldetuletava SMSiga, mille saadame meeldetuletuseks reeglina umbes nädal enne komisjoni toimumist arstlikku komisjoni kutsutud isikutele. Tegemist ei ole ilmumiseks kohustava kutsega. Kutse toimetame isikule kätte teistel viisidel. Oleme nüüdseks teadlikud, et tegemist on vale numbriga ning vastav märge on tehtud ka kaitseväekohustuslaste registrisse.»