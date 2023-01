Nahavähki põdenud sisulooja: «Pole lihtne tunnistada, et ma suren. 28-aastaselt.»

Paraku sai sisulooja pärast kaheksat aastat teada, et ta haigus on lõplik. 8. detsembril avaldatud südantlõhestavas postituses kirjutas ta: «Neli viimast kuud on olnud jõhkrad. Juuli lõpus sain teada, et mu vähk on nüüdseks surmav ja mul on jäänud elada vaid mõned kuud. Surm on sõna, mille ümber olin aastaid uisutanud; sõna, mis mind hirmutas, sest teadsin alati, et nii võib minna.»