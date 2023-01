Madratsite söömisest sõltuvuses olnud naine hävitas aastatega kaheksa magamisaset

Naine kirjeldab, et eelistab tavalist, siledat poroloonist kattemadratsit ja ei püüagi seda maitset enda jaoks kuidagi meeldivamaks või lihtsamaks teha. Väidetavalt on ainsad vaevused kõhugaasid, muus osas väljub madratsi sisu kehast samal kujul, kui selle sisse sööb.

Arst oli isegi üllatunud, et noor naine nii heas konditsioonis oli, arvestades, mida ta igaäevaselt aastaid sisse on söönud. Siiski tekkis tal kahtlus, et Jenniferi sooled võivad olla madratsijäänuseid täis ning seetõttu võib ta igal hetkel eluohtlikusse seisundisse sattuda.

Saates tunnistab naine arstile, et sööb iga päev vahtmadratsit ja kannatab väävlirohkete röhatuste all, mida kirjeldas kui «peeru suus». Arst selgitas, et see võib olla tingitud vahuse materjaliga blokeeritud seedesüsteemist, põhjustades toidu käärimise tema organismis.