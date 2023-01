EKSPERIMENT ⟩ 6 kuud ilma meigita: sain olla mitte ainult silmailuks, vaid ka tegutsemiseks

Lisaks oleme oma kultuuriruumis hetkel sellises veidras olukorras, kus on peaaegu võimatu tunnistada, et teeme midagi teiste inimeste heakskiidu nimel. Tihti kaitstakse meigi kandmist põhjendusega, et tegu on eneseväljendusega, kuigi tegelikult väljendame kõik täpselt sama asja: me tahame, et inimesed arvaksid, et me oleme ilusad. Ja see, et me otsime välist heakskiitu, on täiesti normaalne! Küll aga on kurb, et meil ei jätku tihti lihtsalt piisavalt julgust, et seda endale tunnistada.