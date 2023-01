Jennifer Lopez avaldas põhjuse, miks ta abiellus Ben Affleckiga salaja Las Vegases

Pulmade planeerimine oli Lopezi sõnul väga stressirohke. Lisaks tavapärasele peokorraldusele, painasid Lopezi ka varjud minevikust. «Ma ei tea, kas te teate seda, aga me pidime abielluma 20 aastat tagasi,» naljatas ta. «Ja see kõik läks kuidagi untsu. Mul absoluutselt oli väike posttraumaatiline stressihäire,» avaldas Lopez, et pelgas ka seekord pulmade ärajäämist.

Lopezil on tänavu ilmumas uus album «This Is Me… Now», mistõttu ta on palju mõelnud, mida ta endast kuulajatega jagada soovib. «Ma olen mõelnud, mida tähendab olla artist ja olla autentne. Ja ma tunnen, et on asju, mida on vaja öelda ja jagada,» ütles ta, et muidu võivad inimesed arvata, et tal on kõik kogu aeg hästi, vahendab Shape.