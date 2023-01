UUS MURE ⟩ Ukrainlannad jätavad oma mehed maha ega kavatsegi kodumaale naasta

Sõda Ukrainas on hävitanud ja lahku löönud väga paljud pered. Murtud südamega Ukraina mees jagas videos, et tema naine läks koos pojaga välismaale sõja eest pakku ning ei kavatsegi enam tagasi tulla. Väidetavalt on naine otsustanud oma mehe maha jätta ja võõrsil uut elu alustada, vahendab eestinen.fi.

Meest kurvastab enim, et naine võttis kaasa ka poja, keda tal pole võimalik enam näha. Ta tunneb, et see on vaimselt väga raske ning tal pole enam millegi nimel võidelda. Mees kirjeldab, et tal on lausa eluisu kadunud. Väidetavalt on selliseid mehi Ukrainas palju, kelle naised on mujal uut elu alustanud.