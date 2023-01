NUTIKAS! ⟩ Ekspert õpetab, kuidas suurendada oma šansse lotoga võita

Kas see tähendab, et lotovõit ei sõltugi vaid vedamisest? Hasartmänguekspert Francisc Csiki sõnul on mõned nipid, mis parandavad pisut võiduvõimalusi. Suur osa võiduvõimalustest sõltub sellest, mis lotot sa mängid. On palju inimesi, kes ei ole regulaarsed lotomängijad, kuid ostavad pileti, kui loosimisel on suur võidusumma.