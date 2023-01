SOODNE, KUID EFEKTIIVNE ⟩ Imelised ilutooted, mis on sinu köögikapis juba olemas

Oliiviõli

Oliiviõli sisaldab kolme komponenti: antioksüdante, rasvhappeid ja K-vitamiini. Kõik kolm kaitsevad nahka vabade radikaalide eest, säilitades selle noorusliku välimuse. Lihtsalt kanna paar tilka oliiviõli niiskele nahale ja masseeri, kuni see on imendunud.

Avokaado

Avokaado on suurepärane niisutaja kuivadele juustele tänu selles sisalduvatele A- ja E-vitamiinile. Köögivili on vähemalt sama kasulik ka nahale, eriti kehale. Avokaado looduslikud õlid tungivad sügavale naha sisse seda tõhusalt pehmendades ja niisutades. Jäta avokaadopüree 10-15 minutiks nahale ja seejärel loputa duši all leige veega.

Kurkum

Populaarne India vürts kurkum on suurepärane looduslik ravim akne vastu, sest sellel on põletiku- ja mikroobivastased omadused. Selle peamine toimeaine, kurkumiin, tasakaalustab ka melaniini tootmist, muutes naha heledamaks ja säravamaks. Kukrumit võib veega segada ja otse naha peale kanda. Segu on aga veelgi tõhusam, kui kombineerida kurkum õunasiidriäädikaga.

Riis