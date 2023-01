PEIDUS POOL ⟩ Need märgid näitavad, et su kallim on varjatud nartsissist

Nartsissistile mõeldes kipub silme ette tulema inimene, kes käitub ülbelt, justkui talle oleks kõik lubatud – seda nimetatakse avalikuks nartsissismiks. Kuid on olemas ka peidetud nartsissism. Ehkki see käitumine on vähem ilmne, võib see olla teistele sama kahjulik.