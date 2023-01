MÜÜDID ⟩ Mis viirus see HPV tegelikult ikkagi on?

Terviseamet tuletab meelde, et tütarlastel on võimalik end vaktsineerida inimese papilloomiviiruse ehk HPV vastu. HPV on inimeselt-inimesele leviv viirus, mis nakatab elu jooksul koguni nelja inimest viiest. Teadlikkus viirusest ja selle mõjust on aga madal, mistõttu toome välja levinuimad müüdid.