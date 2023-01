Ema näitab, kuidas ta imiku kuue nädala vanuselt rääkima õpetas

Beebi Francise vanemad Selaphim Saddharti ja tema elukaaslane Jackson rääkisid TikTokis, kuidas nende kolme ja poole kuune laps oskab juba tervet lauset moodustada. Üksikuid sõnu räägib see põnn juba mitu nädalat ning uhkete vanemate sõnul on ta üks noorimaid lapsi maailmas, kes on rääkima hakanud.