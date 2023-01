EKSPERT SELGITAB ⟩ Miks mehed omale käe püksi ajavad? Põhjus pole see, mida arvad

Meeste puhul võib sageli märgata, et nad panevad omale käe püksi. Selle üle, mida ta sealt otsib, pole vaja enam muretseda, sest ekspert leidis sellele küsimusele vastuse.

Uuringus, kus osales 2000 inimest, selgus, et keskmine mees kipub päeva jooksul oma käe suguelundi juurde panema seitsmel korral. Kuid peaaegu veerand vastanutest ütles, et teeb seda vähemalt kümme korda päevas, samas kui üks tunnistas, et teeb seda 50+ korda.

Mehed ütlesid, et teevad mitmel erineval põhjusel. Väga paljud mehed ütlesid, et neil on lihtsalt vaja pükstes oma varustust kohendada kui teised tõid välja närvilisuse.

Kui paljud arvavad, et mees katsub end seksuaalsel eesmärgil, siis tihtilugu see nii pole. End katsudes vabaneb oksütotsiin ehk armuhormoon – seda isegi siis, kui katsumine ei ole seksuaalsel eesmärgil. Oksütotsiin aitab meeleolu reguleerida, leevendades ärevust.