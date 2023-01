Naise karjete peale reageerinud politseinikud leidsid sündmuskohalt midagi ootamatut

Kutsungile vastasid kaks politseiametnikku, kes sõitsid viivitamatult sündmuskohale, et olukorda kontrollida ja kriiskavat naist aidata. Kohale jõudes ootas aga neid ees hoopis üllatus kahe alasti kolleegi näol, kes auto tagaistmel kirelõõma nautisid.

Kaks vahele jäänud armulindu olid juba mõnda aega poolsalajast suhet pidanud, allika sõnul oli meespoole abikaasa ükskord ka jaoskonda tulnud, et mehe armukesega silmitsi seista. «Pärast seda intsidenti püüdsid kaks politseinikku omavahel suhteid selgeks rääkida ja probleeme lahendada, kuid mingil põhjusel valisid selleks oma töökoha, kus nad olid ümbritsetud teistest korravalvuritest. See tüli ei viinud neid eriti kuskile,» meenutab pealtnägija portaalile Outkick. Kuid vaatamata ülekeenud emotsioonidele jätkasid need kaks omavahelist kõrvalsuhet.