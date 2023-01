IMELIK VÕI ÄGE? ⟩ Põhjus, miks võtta duši alla apelsin kaasa

Apelsiniduši pooldajad vannuvad, et see on ürgne kogemus, sest meie loomalikud instinktid aktiveeruvad. Igapäevaelus sööme me apelsini hillitsetud kombel, sest me ei taha, et see igale poole pritsiks ning nägu ja sõrmed kleepuksid. Duši all aga võime küüned viljalihasse suruda, suuri apelsinitükke suhu toppida ja lasta kleepuval mahlal südamerahuga mööda nägu ja keha voolata. See ei häiri meid üldse, sest soe veejuga uhab väiksed viljalihatükid ja nilge vedeliku minema.

Ilma naljata: sel on terve fännide kogukond!

Duši all saad nautida apelsini loomalikult, nii nagu loodus on seda mõelnud, vannuvad fännid. Lisaks oled sa oma loomulikus olekus: alasti. Ebatraditsiooniline dušielamus on leidnud Redditis lausa 80 000 fänni, kes jagavad oma kogemusi ja apelsiniga dušipilte. Lisaks annavad nad ka üksteisele nõu.

«Valmistun esimeseks apelsinidušiks. Olen närvis ja elevil,» kirjutas üks inimene foto alla, kus on näha vannitoariiul pesemisasjade ja apelsiniga. «Pane apelsin enne külmkappi, siis on ta homseks külm ja prink,» soovitasid kogenumad. «Külma apelsini mahl mööda keha voolamas on osa kogemusest.»

Üks uustulnukas tundis aga huvi, mida teha apelsinikoortega. «Kas ma koorin ta enne ära?» uuris ta.