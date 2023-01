Nii saad juba intervjuu ajal aru, et see töökoht pole hea

Tööintervjuu ei ole ettevõttele mitte ainult võimalus kandidaadiga tuttavaks saada, vaid see on ka kahesuunaline suhtlus, mille käigus saavad mõlemad osapooled otsustada, kas nad soovivad koostööd teha või eraldi suundades minna. Kuidas aga kohe intervjuul aru saada, et see töökoht pole hea?