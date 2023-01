ERITI KUUM ⟩ 85-aastane vanaema tõmbas selga lapselapse napid riided

Lapselaps on oma vanaemast TikTokki mitu lõbusat videot postitanud, mis on netirahva elevusest kihama pannud. Videotes proovib 85-aastane vanaema selga nii igapäevariideid kui glamuursemaid peorõivaid, nakatades oma positiivsusega ka teisi.

Stephanie TikToki kontol on hetkeseisuga ligi 190 tuhat jälgijat ning enamus videod on seotud tema vanaemaga.

«Su vanaema on imeline inimene,» kirjutab üks inimene video all.

Siin videos on näha erinevaid julgeid rõivakomplekte ning lapselaps kommenteerib, et ta vanaema on alati end seksikana tundnud. See video on tänaseks kogunud 6,5 miljont vaatamist.