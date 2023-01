Mehi erutavaid lõhnu on uuritud mitmetes erinevates uuringutes ning on leitud, et need lõhnad suurendavad seksuaalset iha, naudingut ja isegi sooritust voodis. Seega tasub enne kohtingule minekut veenduda, et lõhnad vähemalt ühe toiduaine järgi, mille all välja toome.