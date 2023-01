IMEILUS ⟩ Sarah Ferguson tsiteeris Lisa Marie Presley matustel kuninganna Elizabethi

Ferguson tsiteeris sõnumit, mille kuninganna Elizabeth pühendas New Yorgile pärast 2001. aasta 11. septembri traagilisi rünnakuid. «Mu kadunud ämm ütles, et miski, mida ei saa öelda, ei saa nende hetkede ahastust ja valu ära võtta. Lein on hind, mida me armastuse eest maksame. Ja tal oli väga õigus.»