TÕELINE VÄGILANE ⟩ Brasiilias sündis enam kui 7 kilogrammi kaaluv beebi

Hiiglase mõõtu poiss sündis kolmapäeval Parintinsi linna Padre Colombo haiglas keisrilõike teel. Poiss on nii suurt kasvu, et talle pandi selga aasta vanuse lapse riided. Poisipõnn kaalus sündides 7 kilo ja 328 grammi

IMPRESSIONANTE 👶 Angerson, que nasceu em 17 de janeiro de 2023, veio ao mundo com 7,328 kg, surpreendendo a família r funcionários do Hospital Padre Colombo. https://t.co/1ImXFTbZDz

Lapse 27-aastane ema Cleidiane Santos dos Santos oli käinud haiglas tavapärasel rasedusaegsel kontrollil, kui arstid taipasid, et beebi on tavapärasest oluliselt suurem ning naisel tekib raseduse lõpuni kandmisega raskuseid. Siiski sündis poiss ema 40. rasedusnädalal. Kuid plaanitud keisrilõige oli edukas, ema ja laps on terved ning tunnevad ennast hästi.